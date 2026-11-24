В перспективе Государственная налоговая служба может использовать данные о потреблении электроэнергии и воды для оценки реальных объёмов производства предприятий.

Об этом 24 ноября сообщил председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов в ходе общения с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, современные аналитические инструменты и искусственный интеллект позволяют оценивать объёмы выпускаемой продукции на основании косвенных показателей.

"Например, завод потребляет определённое количество электроэнергии. Ведь можно рассчитать, какой объём продукции он выпускает", - пояснил Шыкмаматов.

При этом глава ГНС подчеркнул, что в настоящее время Налоговая служба не применяет такую методику и соответствующие стандарты пока не разработаны.

По его мнению, в дальнейшем использование подобных инструментов позволит получать более полную картину деятельности предприятий без возложения дополнительной отчётной нагрузки на предпринимателей.