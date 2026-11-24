В рамках проекта "Открытый кабинет" 24 ноября председатель Государственной налоговой службы Алмамбет[ Шыкмаматов вместе с представителями СМИ посетил Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) в Бишкеке.

В ходе визита глава ГНС предложил журналистам на собственном опыте оценить качество предоставляемых налоговых услуг и проверить наличие задолженности по налогам.

Корреспондент "Вечернего Бишкека" воспользовалась этой возможностью, проверила наличие налоговой задолженности, а после обслуживания оценила работу специалиста посредством QR-кода.

Как рассказал начальник управления по обслуживанию предпринимателей по городу Бишкеку Бактыбек Дюшебеков, ежедневно в центр обращаются порядка 1 100-1 200 человек.

"Около 700 человек в онлайн-режиме запрашивают справки об отсутствии налоговой задолженности. Но это не значит, что компьютер автоматически выдаёт справку. По каждому человеку специалист проверяет сведения об уплате налогов и только после этого подтверждает отсутствие задолженности. Ещё около 400 человек приходят к нам по различным вопросам", - рассказал Дюшебеков.

По его словам, начинающим предпринимателям специалисты помогают разобраться в работе электронных сервисов.

"Бывает, что начинающий предприниматель не знает, как пользоваться системой. Мы объясняем, как открыть личный кабинет, получить логин и пароль, как оплачивать налоги", - отметил он.

Около полутора лет назад в центре внедрили систему оценки работы специалистов посредством QR-кодов. Таким образом, каждый посетитель после получения услуги может оставить отзыв о качестве обслуживания.

"Оценки поступают к нам автоматически. У нас есть специальный сотрудник, который их отслеживает. Если поступает жалоба, её рассматривает комиссия по этике, выясняет, почему возникла такая ситуация", - пояснил начальник.

В настоящее время в центре работают 30 сотрудников. Несмотря на большой поток посетителей, специалисты справляются с нагрузкой.

"Объём работы большой, поскольку сотрудники целый день работают за компьютерами. Самая объёмная работа - подтверждение справок об отсутствии налоговой задолженности", - добавил начальник управления.