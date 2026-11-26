В Бишкеке начала работу научно-практическая конференция "Человеческий потенциал Кыргызстана: семья, раннее детство и механизмы социальной защиты", организованная Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики.

Мероприятие проходит в рамках реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года. В центре внимания - вопросы поддержки семьи, репродуктивного здоровья, раннего развития детей, профилактики инвалидности и совершенствования системы социальной защиты.

Открывая конференцию, директор Национального института стратегических инициатив Адилбек уулу Шумкарбек подчеркнул, что развитие человеческого потенциала требует комплексного подхода и согласованных действий государственных институтов. Особое значение при этом имеет своевременная поддержка семьи и создание условий для благополучного развития каждого ребенка.

В конференции участвуют представители Жогорку Кенеша, государственных органов, международных организаций, экспертного и некоммерческого сообщества, а также средств массовой информации.

Раннее детство - основа человеческого потенциала

Одной из центральных тем первой части конференции стало раннее развитие детей. Эксперты рассматривают его не только как вопрос дошкольного воспитания и образования, но и как важнейший этап формирования здоровья, способностей и будущих возможностей человека.

Эксперт Национального института Омурбекова Алтынай Сейтбековна представила доклад о раннем развитии детей как основе единой системы развития человеческого потенциала.

Конокбай кызы Жамал подняла медико-социальные аспекты бесплодия, в том числе его психологические последствия, общественную стигматизацию и механизмы государственной поддержки.

Эксперт Аднаева Нургул Мажитовна обратила внимание на проблему инвалидности с рождения и социально-экономическую цену упущенных возможностей раннего детства.

Представитель Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Асылбашева Раиса Бейшеналиевна рассказала о приоритетах государственной программы "Умут", вопросах ранней диагностики, межсекторального партнерства и ответственности общества.

Участники также обсуждают последствия несвоевременного выявления нарушений развития у детей и необходимость своевременного оказания медицинской и социальной помощи.

Семья, социальная защита и инклюзивное образование

Вторая часть конференции посвящена вопросам семьи и социальной защиты. В повестке - защита прав граждан, совершенствование механизмов социальной поддержки и развитие инклюзивного образования.

Отдельное внимание уделяется модернизации системы образования для лиц с особенностями психофизического развития и инвалидностью. Речь идет о создании условий, при которых каждый человек сможет получать необходимое образование, пользоваться социальной поддержкой и полноценно участвовать в жизни общества.

В ходе обсуждения рассматривается роль государственных институтов и общественных организаций в формировании такой системы.

Главная задача конференции - перейти от рассмотрения отдельных проблем к выработке комплексных и практически применимых решений. Они должны быть направлены на укрепление института семьи, обеспечение здорового начала жизни, своевременное выявление нарушений развития у детей и повышение эффективности социальной защиты.

По итогам мероприятия планируется сформировать экспертные предложения по совершенствованию государственной политики в сфере поддержки семьи, раннего развития детей и социальной защиты населения.

Развитие человеческого потенциала начинается с семьи, здоровья матери и ребенка, своевременной помощи и равных возможностей с первых лет жизни. Именно поэтому инвестиции в раннее детство рассматриваются как вклад в будущее Кыргызстана.