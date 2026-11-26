Швейцария выделила дополнительные 1,5 млн швейцарских франков на поддержку афганских беженцев, возвращающихся на родину. Средства направят на улучшение условий жизни семей, обеспечение доступа к основным услугам и восстановление источников дохода.

Об этом 24 ноября сообщило представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане.

Как уточнили в организации, финансирование будет направлено на создание безопасных условий проживания, поддержку возвращающихся семей и помощь людям, которым после возвращения приходится фактически заново обустраивать свою жизнь.

Особое внимание планируется уделить доступу к жилью, базовым услугам и возможностям для самостоятельного заработка.

В УВКБ ООН отмечают, что возвращение в родную страну само по себе не означает решения всех проблем. Многие афганцы после возвращения сталкиваются с необходимостью восстанавливать жилье, искать работу и заново выстраивать условия для жизни своих семей.

В организации высоко оценили дополнительный вклад Швейцарии, подчеркнув значение международной солидарности и финансовой поддержки на фоне сохраняющихся гуманитарных трудностей в Афганистане.

Ожидается, что выделенные средства помогут вернувшимся семьям адаптироваться к новым условиям, получить необходимую помощь и постепенно восстановить устойчивые источники средств к существованию.