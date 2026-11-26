Несмотря на результаты гуманитарных программ, водный кризис продолжает угрожать миллионам жителей страны. Кабул может столкнуться с критическим истощением запасов воды к 2030 году.

Программа развития ООН (ПРООН) представила результаты проекта "Абади" (Abadi), направленного на улучшение доступа населения Афганистана к безопасной питьевой воде.

С января 2022 года по сентябрь 2026 года благодаря реализации программы доступ к чистой питьевой воде получили 5,5 млн жителей страны, в том числе 2,7 млн женщин и девочек.

В ПРООН отмечают, что проект позволил улучшить условия жизни населения в ряде регионов Афганистана. Однако достигнутые результаты пока не решают проблему общенационального дефицита водных ресурсов.

По оценкам Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, около 33 млн жителей Афганистана сталкиваются с серьёзными трудностями в получении доступа к чистой воде.

Остроту ситуации признают и представители действующих властей Афганистана. Под угрозой водного дефицита находятся несколько провинций, включая столичный регион.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Кабуле. По оценкам экспертов, если не будут приняты масштабные меры по реформированию системы управления водными ресурсами, к 2030 году столица может столкнуться с критическим истощением доступных запасов воды.

Последствия такого развития событий могут затронуть не только бытовое водоснабжение, но и санитарную безопасность населения, повысить нагрузку на систему здравоохранения и усугубить гуманитарные проблемы.

Таким образом, перед Афганистаном стоит задача перейти от экстренных гуманитарных проектов к долгосрочному восстановлению водной инфраструктуры. Для этого необходимы инвестиции, современные технические решения и устойчивые механизмы управления водными ресурсами.

Реализация таких мер осложняется ограниченными финансовыми и институциональными возможностями нынешних властей страны. Поэтому международное сотрудничество и поддержка гуманитарных организаций остаются важными условиями преодоления водного кризиса.