В Бишкеке представили монографию "Миграционные процессы в Кыргызской Республике", подготовленную рабочей группой национальных экспертов по итогам переписи населения и жилищного фонда 2022 года. Исследование охватывает три десятилетия и сопоставляет данные переписей 1999, 2009 и 2022 годов, текущую госстатистику и оценки международных организаций. Главный вывод авторов заключается в том, что миграция в стране перестала быть просто временным отъездом людей на заработки - сегодня она напрямую определяет экономику регионов, демографию, рынок труда и структуру семьи.

Основные результаты работы представила главный эксперт Национального института стратегических инициатив при президенте КР Алтынай Омурбекова. По её словам, власти и эксперты до сих пор смотрят на миграцию преимущественно через выезд граждан за границу, тогда как масштабные перемещения внутри самой республики остаются в тени. При этом в стране всё ещё нет единой статистической картины: разные ведомства и международные структуры используют собственные методики подсчёта, из-за чего цифры нередко расходятся.

Масштаб внешней мобильности при этом продолжает расти. Если в 2009 году за пределами места постоянного проживания временно находились 6,2 процента населения, то к 2022 году этот показатель вырос более чем в 2,5 раза - до 15,8 процента, или 1 млн 94 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - 88,1 процента - уехали ради работы, причём 876,9 тысячи человек находились за рубежом, главным образом в России. Особенно заметно отток затронул юг страны: из Джалал-Абадской области временно выехали 277,4 тысячи жителей, из Ошской - 245,6 тысячи, из Баткенской - 124,9 тысячи. В ряде регионов вне дома находился фактически каждый пятый житель.

На этом фоне обостряется и внутреннее перераспределение населения, усиливающее разрыв между регионами. Всего место жительства внутри Кыргызстана сменили 625,9 тысячи человек. Основными центрами притяжения остаются столица и Чуйская область, миграционный прирост которой составил 136,8 тысячи человек. Обратная ситуация складывается в Баткенской (минус 53,1 тысячи человек), Джалал-Абадской (минус 36,9 тысячи) и Нарынской (минус 26,9 тысячи) областях. Примечательно, что 62,4 процента внутренних мигрантов составляют женщины - переезды связаны не только с поиском работы, но и с созданием семьи, учёбой и доступом к социальным услугам. Одним из тревожных сигналов переписи стали 43 села, где на момент учёта не оказалось постоянного населения.

Параллельно страна сталкивается с кадровым парадоксом. С 2009 по 2022 год численность детей в Кыргызстане выросла на 38 процентов, а населения трудоспособного возраста - на 18 процентов. В ближайшие годы на рынок труда выйдет многочисленное молодое поколение, и без опережающего создания рабочих мест значительная его часть снова уедет за границу. При этом в самой республике уже не хватает специалистов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и швейной отрасли. Экономика растёт и запускает крупные инфраструктурные стройки, но собственных рабочих рук не хватает - квоту на привлечение иностранных работников пришлось увеличить с 24 тысяч человек в 2024 году до 100 тысяч в 2026-м, а на 2027 год запланирован лимит уже в 120 тысяч.

Остаётся уязвимой и экономическая отдача от трудовой миграции. По разным оценкам, денежные переводы из-за рубежа формируют от 15 до 31 процента ВВП страны, причём около 93 процентов этих средств поступает из России. Деньги мигрантов помогают семьям закрывать повседневные расходы, сдерживают бедность и поддерживают платёжный баланс, но почти не работают на развитие: до реальных инвестиций в бизнес и производство доходит лишь небольшая доля переводов, поэтому в регионах не появляются новые предприятия, способные удержать людей дома.

Не решает проблему и физическое возвращение соотечественников. По оценкам Международной организации по миграции, в 2024 году в страну вернулись 48 тысяч мигрантов, в 2025-м - 55 тысяч, однако лишь около 12 процентов из них рассчитывали устроиться на работу на родине. Как отметила Алтынай Омурбекова, для многих возвращение остаётся лишь паузой перед следующей поездкой. Чтобы закрепить людей в стране, эксперты предлагают расширить программы реинтеграции и масштабировать на другие области баткенский пилотный проект софинансирования "Мекен-Ынтымак 1+1".

Не менее серьёзно миграция меняет повседневную жизнь семей. По оценкам исследователей, трудовой мигрант есть в каждом третьем-четвёртом домохозяйстве Кыргызстана. Длительное отсутствие родителей приводит к тому, что воспитание детей берут на себя бабушки, дедушки или другие родственники, а раздельное проживание супругов и отток молодёжи отражаются на демографии - в 2025 году уровень рождаемости снизился примерно до 19 рождений на тысячу человек.

По итогам анализа авторы монографии предложили комплекс мер по обновлению государственной политики. Речь идёт о систематизации законодательства вплоть до разработки единого закона или миграционного кодекса, введении должностей атташе по трудовой миграции, расширении предвыездной подготовки и юридической помощи, а также о создании единого реестра трудовых мигрантов и межведомственного совета по статистике. Отдельно предлагается ввести индекс уязвимости территорий, чтобы направлять бюджетные и донорские ресурсы в регионы с самым высоким оттоком населения и дефицитом рабочих мест.

Подводя итоги презентации, Алтынай Омурбекова подчеркнула, что трудовая миграция стала структурным фактором развития страны и осознанным выбором тысяч граждан, поэтому задача государства - не пытаться механически остановить выезд, а сделать его легальным, безопасным и управляемым. Доработанную с учётом дискуссии монографию представили при поддержке ОО "Ресурсный центр для пожилых" и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).