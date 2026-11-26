Сборная Сенегала официально восстановлена в статусе чемпиона Кубка африканских наций (КАН) после успешной апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) 24 ноября 2026 года, сообщает Daily Mail.

Изначально Сенегал одержал победу над Марокко со счётом 1:0 в дополнительное время финального матча в Рабате. Однако позднее Конфедерация африканского футбола (CAF) аннулировала результат встречи и присудила Марокко техническую победу со счётом 3:0, поскольку сенегальские футболисты временно покинули поле в знак протеста против спорного решения о назначении пенальти.

CAS отменил решение CAF, постановив, что положения регламента о техническом поражении неприменимы в данном случае, поскольку арбитр разрешил продолжить матч и встреча была завершена.

Таким образом, Сенегал завоевал второй чемпионский титул за последние три розыгрыша турнира.

Тем временем Королевская федерация футбола Марокко выразила несогласие с вердиктом, поставила под сомнение объективность арбитражного процесса и заявила о намерении использовать все доступные правовые механизмы для обжалования решения.