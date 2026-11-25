В Аргентине футболист Иван Мьерс погиб в результате удара молнии во время тренировки в городе Формоса. Об этом сообщает аргентинское издание Infobae.

Трагедия произошла 20 ноября на футбольном поле клуба "Спортиво Патрия", игроки которого готовились к финальному матчу регионального турнира. Во время тренировки внезапно началась гроза.

От удара молнии также пострадал футболист Хуан Ромеро.

Обоих спортсменов экстренно доставили в Центральную больницу Формосы, где Мьерс скончался спустя несколько часов, несмотря на усилия врачей.

Ромеро пришёл в сознание ещё по дороге в больницу. По данным Infobae от 21 ноября, его жизни ничего не угрожало.

Футбольные клубы "Спортиво Патрия", "Депортиво Сильвио Пельико" и "Сан-Мартин" выразили соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.