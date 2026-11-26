Бывший двукратный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Энтони Джошуа заявил о намерении в ближайшее время завершить профессиональную карьеру.

37-летний британский боксёр признался, что возраст и состояние здоровья становятся важными факторами при принятии решения об уходе из спорта.

Предстоящий поединок против Тайсона Фьюри, запланированный на 11 декабря 2026 года в Кардиффе, может стать последним в карьере Джошуа. Однако официальную дату завершения карьеры спортсмен пока не объявил.

После ухода из профессионального бокса Джошуа планирует сосредоточиться на бизнесе и инвестиционной деятельности.

Семья боксёра поддержала его намерение завершить карьеру, отметив эмоциональную нагрузку, связанную с его выступлениями.