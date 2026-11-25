Кыргызстан заинтересован в изучении опыта Аргентины в развитии агропромышленного комплекса, внедрении инновационных технологий и повышении экспортного потенциала сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По её данным, первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Илич Марсбек уулу провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в Кыргызстане Энрике Игнасио Феррером Виейрой.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Особое внимание было уделено обмену опытом в области животноводства, растениеводства, селекции и семеноводства, развитию кормовой базы, внедрению современных агротехнологий и переработке сельскохозяйственной продукции.

Также участники встречи рассмотрели возможности налаживания взаимодействия между профильными государственными учреждениями, научно-исследовательскими организациями и предприятиями двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и укреплении кыргызско-аргентинских отношений.