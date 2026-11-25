С 10 декабря 2026 года в Кыргызстане прекращается выдача фитосанитарных сертификатов на трёх пунктах учёта товаров: "Ак-Тилек", "Ак-Жол" и "Чалдыбар". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По её данным, экспортёры сельскохозяйственной продукции смогут круглосуточно оформлять и получать фитосанитарные сертификаты на территории логистического центра "БишкекТрансСервис" (БТС). Здесь же будут проводиться необходимые процедуры карантинного фитосанитарного контроля.

Логистический центр расположен по адресу: Бишкек, ул. Кожевенная, 78 (Северная объездная дорога, район рынка "Дордой").

Изменения направлены на повышение качества фитосанитарной сертификации, усиление контроля за экспортируемой продукцией и сокращение количества уведомлений от уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом на пунктах "Ак-Тилек", "Ак-Жол" и "Чалдыбар" карантинный фитосанитарный контроль продукции, ввозимой в Кыргызстан, продолжится в прежнем порядке.

В ведомстве рекомендуют участникам внешнеэкономической деятельности учитывать изменения при планировании экспортных поставок и оформлении сопроводительных документов.