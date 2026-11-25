В южнокорейском городе Чонджу состоялась встреча с кыргызстанцами, посвящённая защите прав трудовых мигрантов и профилактике правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КР в Республике Корея Мелис Мамадалиев и представитель МВД КР в Республике Корея Талгат Саргашкаев. Мероприятие прошло в Центре поддержки иностранных работников при содействии кыргызской диаспоральной ассоциации "Даткайым".

Мелис Мамадалиев подчеркнул, что посольство открыто для всех граждан Кыргызстана независимо от их миграционного статуса и готово круглосуточно оказывать необходимую консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции. Дипломат призвал соотечественников соблюдать законодательство страны пребывания и своевременно обращаться в дипломатическое представительство при возникновении затруднений.

Талгат Саргашкаев разъяснил порядок обращения в правоохранительные органы Республики Корея, рассказал об основных видах преступлений и предусмотренной законодательством ответственности за их совершение.

Особое внимание было уделено профилактике незаконного оборота наркотиков, киберпреступности, экстремизма и терроризма. Кыргызстанцам рассказали о способах противодействия интернет-мошенничеству, мерах защиты персональных данных и правовых последствиях вовлечения в преступную деятельность.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы соблюдения миграционного законодательства, регулирования трудовых отношений, разрешения споров между работодателями и работниками, а также действующие механизмы защиты прав иностранных граждан.

Посол также проинформировал соотечественников о переговорах с руководством центра по вопросам содействия в прохождении профессиональных стажировок кыргызстанскими студентами после завершения обучения в Корее и призвал молодёжь стремиться к получению качественного образования.

В рамках визита Мелис Мамадалиев провёл рабочую встречу с директором Центра поддержки иностранных работников провинции Чолла-Пукто Ким Ги Су. Стороны обсудили оказание практической поддержки трудовым мигрантам из Кыргызстана, защиту их прав и законных интересов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.