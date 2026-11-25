В Бишкеке стартовал первый в истории страны обучающий семинар ФИФА (MA) по системе видеопомощи арбитрам (VAR). Учебный курс проходит с 23 по 27 ноября на базе офиса Кыргызского футбольного союза (КФС).

В обучении задействованы 35 специалистов из различных регионов республики, включая 27 главных арбитров и их ассистентов, 6 судейских инструкторов и 2 операторов VAR. Занятия проводят приглашенные эксперты - инструктор ФИФА Али Аль-Траифи (Саудовская Аравия) и инструктор АФК Владислав Цейтлин (Узбекистан).

Программа сочетает теоретическую подготовку и практику. Слушатели разбирают регламент и принципы работы системы видеоповторов, а также отрабатывают алгоритмы действий в сложных игровых эпизодах с участием футболистов.

Проведение семинара стало важным шагом в развитии современных технологий судейства, повышении квалификации арбитров и улучшении качества арбитража в футболе Кыргызстана.