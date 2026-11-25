В Кыргызстане 14 руководителям государственных медицинских образовательных организаций объявили выговоры за ненадлежащее обеспечение качества образовательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По её данным, соответствующее решение принято 24 ноября на заседании коллегии Министерства здравоохранения КР, где рассмотрели вопросы качества подготовки медицинских специалистов, трудоустройства выпускников, обучавшихся за счёт государственного бюджета, и обеспечения регионов медицинскими кадрами.

Дисциплинарные взыскания применены к руководителям организаций, получивших государственную аккредитацию сроком на один год. В их числе руководители медицинских колледжей, Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова и его Южного филиала, Национального центра кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова, Национального центра охраны материнства и детства.

Кроме того, ректорам четырёх государственных университетов рекомендовано рассмотреть вопрос о применении дисциплинарных взысканий к деканам медицинских факультетов за ненадлежащее обеспечение качества образовательного процесса и неисполнение должностных обязанностей.

С основным докладом на заседании выступила начальник управления медицинского образования и науки Минздрава Асель Аблесова, представившая результаты анализа подготовки, распределения и трудоустройства выпускников.

Согласно представленным данным, в 2025 году из 298 выпускников ординатуры, обучавшихся на грантовой основе и подлежавших распределению, 167 специалистов (56%) приступили к работе в отдалённых районах. Среди выпускников медицинских колледжей, подлежавших распределению, трудоустроены 745 из 1 203 человек (62%).

При этом в системе здравоохранения сохраняется дефицит специалистов, особенно в сельских и отдалённых районах. Среди основных проблем отмечены недостаточная эффективность механизмов обязательной отработки, несоответствие объёмов подготовки кадров потребностям регионов и сложности с закреплением молодых специалистов на местах.

Министр здравоохранения Дамир Осмонов подчеркнул, что ответственность за кадровое обеспечение несут не только образовательные организации, но и руководители учреждений здравоохранения.

По словам министра, в настоящее время программой "Депозит врача" охвачены 864 специалиста. Наиболее активно этот механизм используется в Баткенской области, где по программе работают более 190 врачей, тогда как в Чуйской области их около 30.

Глава Минздрава призвал руководителей медицинских учреждений активнее использовать действующие государственные механизмы поддержки, в том числе стимулирующие выплаты в размере 66 тыс. сомов ежеквартально, для привлечения и закрепления врачей в регионах.

Также Дамир Осмонов предложил внедрить единый конкурсный экзамен для поступления в ординатуру и определять количество мест по медицинским специальностям исходя из фактической потребности системы здравоохранения. Для этого ведомство прорабатывает цифровой механизм определения кадровой потребности по специальностям и регионам.

По итогам заседания коллегия признала работу по трудоустройству выпускников бюджетной формы обучения недостаточной.

Руководителям медицинских образовательных организаций поручено усилить контроль за качеством обучения, обеспечить достоверный учёт студентов в системе НИСУР, проводить мониторинг целевой подготовки и трудоустройства выпускников.

Руководителям организаций здравоохранения поручено активизировать работу по привлечению специалистов в регионы, создавать условия для практической подготовки и контролировать соблюдение требований к допуску медицинских работников к самостоятельной профессиональной деятельности.

Подводя итоги заседания, министр обратил особое внимание на недопустимость подготовки ординаторов организациями, не имеющими необходимых разрешительных документов и государственной аккредитации.