В Бишкеке в результате ДТП с участием автобуса маршрута №39 пострадали четыре пассажира. Все они доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По её данным, авария произошла 25 ноября примерно в 07:20 на проспекте Жибек Жолу.

По предварительным данным, автобусом марки Zhongtong управлял водитель Э. У. При движении в восточном направлении, не доезжая до улицы Калинина, автобус перестроился из средней полосы в крайнюю правую, где столкнулся с остановившимся грузовым автомобилем.

Как отметили в мэрии, перед выходом на линию водитель автобуса прошёл все необходимые предрейсовые проверки.

На грузовике отсутствовали опознавательные знаки и аварийная световая сигнализация. Причина остановки грузового автомобиля на данной полосе пока неизвестна.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.