В Чуйской области 26 ноября с 08:00 до 18:00 временно закроют движение через железнодорожный переезд на перегоне Чалдовар - Каинда. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Кыргыз темир жолу".

Ограничения связаны с проведением путевых ремонтных работ на неохраняемом железнодорожном переезде, расположенном на 3699-м километре перегона.

Объезд будет осуществляться по следующим маршрутам:

- 3703-й километр - город Каинда, улица Трудовая;

- 3691-й километр - село Чалдовар, улица Первомайская.

Водителей просят заранее планировать маршруты движения и учитывать временные ограничения.