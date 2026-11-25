В Чуйской области 26 ноября с 08:00 до 18:00 временно закроют движение через железнодорожный переезд на перегоне Чалдовар - Каинда. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Кыргыз темир жолу".
Ограничения связаны с проведением путевых ремонтных работ на неохраняемом железнодорожном переезде, расположенном на 3699-м километре перегона.
Объезд будет осуществляться по следующим маршрутам:
- 3703-й километр - город Каинда, улица Трудовая;
- 3691-й километр - село Чалдовар, улица Первомайская.
Водителей просят заранее планировать маршруты движения и учитывать временные ограничения.