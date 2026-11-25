Трудовая миграция далеко не всегда связана с желанием человека уехать из своей страны. Иногда обстоятельства складываются так, что ему срочно необходимо заработать 20, 30 или даже 100 тысяч долларов. Например, чтобы оплатить операцию близкому человеку, помочь сыну или дочери построить дом, открыть семейное дело или создать условия, которые позволят детям расти и жить в достатке.

Это вполне понятные жизненные обстоятельства, с которыми может столкнуться практически каждая семья. Поэтому важно, чтобы человек, вынужденный искать заработок за пределами своей страны, не оставался один на один со своими проблемами, мог найти работу, получал достойную оплату и был защищён законом. Причём как в Кыргызстане, так и за его пределами.

Об этом напомнил старший оперуполномоченный Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Кубан Мамбеталиев во время обсуждения монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике". Он призвал соблюдать права всех трудящихся - как граждан Кыргызстана, так и иностранных работников, приезжающих в республику из Бангладеш, Пакистана, Китая и других государств.

По его словам, необходимо навести порядок в организации труда, в частности в деятельности так называемых ходоков и старших рабочих, которые выступают посредниками между работодателями и людьми, ищущими заработок. Важно разобраться, кто привлекает работников, кто договаривается об оплате, кому и на каких условиях выплачиваются деньги.

Представитель МВД обратил внимание, что в последнее время в Кыргызстан приезжает немало иностранных работников. По его приблизительной оценке, ежегодно речь может идти о 500–600 тысячах въезжающих иностранных граждан. При этом необходимо понимать, сколько из них остаётся в стране, а сколько уезжает.

Он подчеркнул, что иностранные граждане, находящиеся в Кыргызстане, также имеют права. Многие из них не знают местного законодательства, не владеют языком, не знакомы с особенностями общества и поэтому могут оказаться в уязвимом положении.

"У них ведь такие же права, как у наших граждан в России", - отметил Кубан Мамбеталиев, напомнив, что кыргызстанцы, работающие за рубежом, также рассчитывают на соблюдение своих прав и защиту со стороны государства пребывания.

При этом представитель МВД обратил внимание и на положение местных работников. По его словам, необходимо разобраться с существующими схемами привлечения рабочей силы и условиями оплаты, чтобы кыргызстанцы не оказывались в невыгодном положении и не сталкивались с несправедливым отношением.

"Намучили кыргызских граждан", - прозвучало в его выступлении.

Таким образом, вопрос не должен сводиться к противопоставлению местных и иностранных работников. Необходимо выстраивать прозрачные трудовые отношения, при которых каждый человек понимает, на каких условиях он работает, сколько должен получить за свой труд и кто несёт ответственность за выполнение договорённостей.

"Государство должно помогать людям находить работу, создавать условия для легального трудоустройства и обеспечивать защиту их прав, где бы человек ни трудился - в Кыргызстане или за его пределами. Точно такой же подход должен быть и к иностранным гражданам, которые приезжают работать к нам.

"В конечном счёте прозрачный наём, соблюдение прав работников и справедливая оплата труда отвечают интересам не только самих людей, но и работодателей, общества и государства", - подчеркнул Кубан Мамбеталиев.