В Бишкеке 28 ноября состоится международная конференция CreaPark 2026, которая объединит представителей креативных индустрий Центральной Азии. В рамках мероприятия также пройдет финал конкурса креативных продуктов "Кулач" с призовым фондом 1 млн сомов. Об этом сообщают организаторы.

По их данным, ежегодное мероприятие Парка креативных индустрий Кыргызстана в этом году пройдет под темой "Путь героя" и соберет предпринимателей, представителей креативного бизнеса, экспертов и молодых талантов.

В первой половине дня состоится финал конкурса "Кулач". Его участники представят свои разработки в формате публичного питчинга, расскажут о своих идеях и продемонстрируют потенциал продуктов. По итогам конкурса состоится церемония награждения победителей.

Вторая половина дня будет посвящена международной конференции, в рамках которой также наградят победителей двух конкурсов: "Келечек", направленного на поддержку творческих инициатив детей и подростков от 12 до 17 лет, и "Креативный Кыргызстан" по разработке национального бренда.

Своим профессиональным опытом, личными историями и практическими знаниями с участниками конференции поделятся:

- Арман Сулейменов, основатель и генеральный директор nFactorial Group;

- Настя Гончарова, исследователь креативной экономики, сооснователь управляющего комитета Creative Central Asia;

- Сабина Рейнгольд, сооснователь и директор международного фестиваля креатива Jolbors Festival;

- Асхат Табалдиев и Бахтияр Матянью, учредители и продюсеры 1.1STUDIO;

- Алексей Лысогоров, арт-директор, графический дизайнер, руководитель департамента "Графический дизайн" в Compass College, преподаватель University of Central Asia;

- Чынгыз Батырбеков, сооснователь и директор международного фестиваля музыки и искусства KOLFEST на Иссык-Куле;

- Мадина Ишмурадова, эксперт в области государственного управления, креативной экономики и институционального развития;

- Асель Шерниязова, сооснователь и управляющий директор Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе, кинопродюсер и международный эксперт в сфере киноиндустрии;

- Асхат Ускембаев, основатель и ведущий тренер Школы креативной смелости, официальный эксклюзивный представитель международного фестиваля креативности Cannes Lions в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Завершится мероприятие розыгрышем подарков среди участников, выполнивших специальный челлендж в рамках конференции. В числе главных призов: iPad, Apple Watch и телевизор.

Мероприятие пройдет в ololoPlanet. Стоимость билета составляет 2 тыс. сомов. Приобрести билеты можно по ссылке.

Все средства от продажи билетов будут направлены на поддержку программы "Заманбап Мугалим".

Отметим, что в 2025 году CreaPark объединил более 120 участников, а на конкурс креативных продуктов поступило свыше 300 заявок. Три проекта-победителя разделили призовой фонд в размере 600 тыс. сомов.