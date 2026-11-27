В Кыргызстане обсуждается введение дифференцированной стоимости обязательного страхования туристов - в зависимости от сложности и опасности маршрута. Для обычного треккинга предлагается установить тариф около $10, а для высотного альпинизма и других видов отдыха с повышенным риском - $300–400. Об этом сообщил директор Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, вопросы обязательного страхования и страховых депозитов в туристической отрасли пока остаются предметом обсуждения. Предполагается, что стоимость полиса должна определяться уровнем риска и возможными расходами на спасательные операции.

Для альпинистов страховое покрытие, по предложению главы агентства, должно включать, в том числе, расходы на эвакуацию вертолетом. В то же время он считает, что распространять сопоставимые тарифы на людей, отправляющихся в обычные пешие походы, неправильно.

"Для треккинга нужно установить стоимость страховки в $10. Тогда все туристы, занимающиеся треккингом, будут платить и в дальнейшем смогут получать поддержку государства в случае спасательных операций", - сказал Кубатов.

По его словам, тариф в $300–400 может быть оправдан для высотного альпинизма и других занятий с высокой степенью риска, но окажется чрезмерным для обычных пеших маршрутов. Глава агентства также отметил, что приезжающие в Кыргызстан альпинисты уже приобретают страховку, тогда как среди участников массовых треккингов такая практика пока распространена недостаточно.

Однако сама идея обязательной страховки и предложенные суммы уже вызывают вопросы у пользователей социальных сетей. В комментариях к публикации одни спрашивают, почему даже $10 должны платить все участники походов, и предлагают значительно снизить эту сумму. Другие обращают внимание на то, что пока неясно, кого именно будут относить к треккингу, а кого - к альпинизму, и по каким критериям будет определяться сложность маршрута.

Есть и практические вопросы: в какой момент турист должен приобретать страховку - при въезде в страну, перед выходом на маршрут или непосредственно при посещении природных территорий, например, Ала-Арчи? Будет ли обязательным наличие специальной экипировки и кто станет проверять готовность человека к походу?

В обсуждении звучит и другая позиция: одних страховых взносов недостаточно, если туристы отправляются в горы без необходимой подготовки и минимального снаряжения. Поэтому вопрос страхования неизбежно связан с безопасностью маршрутов, информированием путешественников и ответственностью самих участников походов.

Предлагаемый подход пока не утвержден. Конкретные тарифы, условия приобретения полисов, порядок их проверки и механизм финансирования поисково-спасательных операций находятся на стадии обсуждения.

Таким образом, речь идет не только о том, сколько должен стоить страховой полис. Важно определить, как разделить маршруты по уровню сложности и риска, чтобы обязательное страхование не стало неоправданной финансовой нагрузкой для массового туризма, но при этом позволяло покрывать реальные расходы на помощь людям в горах.