С 1 марта 2027 года в Казахстане начнет действовать новый национальный стандарт обслуживания гостиниц. Документ разработал КазСтандарт на основе международных требований. Он устанавливает единые правила для всех основных этапов пребывания гостя - от бронирования номера до выезда из отеля.

Стандарт охватывает организацию уборки, питания, обеспечение безопасности, а также порядок работы с обращениями и жалобами постояльцев. В частности, питьевая вода должна быть доступна гостям круглосуточно, а уборка номеров - проводиться ежедневно.

Применение новых требований для гостиниц будет добровольным. Однако если отель заявляет о соответствии национальному стандарту, он должен будет выполнять предусмотренные документом правила.

В настоящее время готовится система сертификации гостиничных услуг на основе нового стандарта.

Введение единых требований должно сделать качество гостиничного обслуживания более понятным для туристов и дать гостиницам ориентир для оценки собственных услуг.