В Государственном музее Востока в Москве откроется выставка "Век археологии. Люди. Экспедиции. Находки", посвященная столетию первой археологической экспедиции музея в Среднюю Азию. Посетителям представят уникальные находки из Узбекистана, с Северного Кавказа и Чукотки, архивные фотографии, чертежи и реконструкции древних сооружений.

История этих исследований началась в 1926 году, когда директор тогда еще Музея восточных культур Борис Денике возглавил археологическую экспедицию в Среднюю Азию. Впоследствии сотрудники музея проводили раскопки на огромной территории - от Северного Кавказа до Чукотки.

Одними из центральных экспонатов станут фрагменты резного убранства дворца правителей Термеза на юге современного Узбекистана. Парадный зал дворца некогда был практически полностью покрыт сложным орнаментом из ганча - материала на основе гипса. Многие фрагменты представят впервые после продолжительной реставрации.

Также посетители увидят находки из древнего буддийского комплекса Кара-тепе, в том числе скульптуры и фрагменты настенной живописи.

Отдельный раздел выставки расскажет о раскопках курганов на Северном Кавказе. Среди обнаруженных там предметов - серебряный кубок в виде крылатого коня Пегаса, золотые сосуды иранского происхождения, древнегреческая керамика, оружие и парадная конская сбруя из захоронения знатного аланского воина.

Археологические находки с Чукотки позволят познакомиться с жизнью древних жителей региона. В экспозицию войдут фигурки людей и животных, вырезанные из дерева, кости и моржовых клыков, детали гарпунов и предметы быта эскимосов.

Помимо артефактов, на выставке покажут архивные фотографии экспедиций, рабочие чертежи археологов и реконструкции раскопанных сооружений. Экспозиция позволит увидеть не только результаты исследований, но и людей, благодаря которым на протяжении века изучалось историческое наследие разных регионов.

Выставка откроется в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре и продлится до 9 марта 2027 года.