Кыргызстанские альпинисты совершили восхождение по одному из самых известных технически сложных маршрутов мира - Eternal Flame ("Вечное пламя") на Безымянную башню Транго высотой 6239 метров в горной системе Каракорум в Пакистане. Презентация экспедиции состоялась 24 ноября в Музее альпинизма в Бишкеке.

Восхождение было совершено 28 сентября 2026 года. В состав команды вошли шесть спортсменов, в том числе одна девушка: Михаил Михайлов (руководитель экспедиции), Михаил Даничкин, Тимур Акбашев, Айдар Акбашев, Злата Кутанова и Алексей Потоцкий.

Маршрут Eternal Flame на Безымянную башню Транго (Nameless Tower) считается одним из знаковых в мировом техническом альпинизме. Это не просто восхождение на высоту более шести тысяч метров, а прохождение сложной отвесной скальной стены, требующее высокого уровня технической подготовки, выносливости и опыта работы в экстремальных условиях.

На встрече в Бишкеке участники экспедиции рассказали о подготовке, организации поездки, особенностях маршрута и трудностях, с которыми столкнулись во время восхождения. Альпинисты также ответили на вопросы присутствующих.

Презентация собрала не только действующих спортсменов и ветеранов кыргызского альпинизма, но и большое количество молодых людей. Интерес молодежи к встрече показал, что горные виды спорта и альпинистские традиции продолжают привлекать новое поколение.

Восхождение кыргызстанской команды стало заметным событием для отечественного альпинизма. Прохождение такого сложного маршрута на одной из известных скальных башен Каракорума продемонстрировало возможности спортсменов Кыргызстана на международном уровне и стало поводом для гордости за отечественную альпинистскую школу.