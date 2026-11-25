Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 25 ноября, в Бишкеке принял постоянного координатора ООН в Кыргызской Республике Брайана Уильямса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Садыр Жапаров поздравил Брайана Уильямса с назначением на должность и отметил особую значимость сотрудничества Кыргызстана с ООН в обеспечении международного мира и безопасности, а также продвижении устойчивого развития.

Президент подчеркнул, что срок полномочий постоянного координатора приходится на важный этап международной деятельности Кыргызстана, связанный с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Глава государства выразил уверенность, что профессиональный опыт Брайана Уильямса будет способствовать выходу сотрудничества Кыргызстана с ООН на качественно новый уровень.

В ходе встречи Садыр Жапаров обозначил три приоритетных направления взаимодействия с ООН.

Первое касается продвижения горной повестки на международном уровне. Президент сообщил, что в рамках реализации Пятилетнего плана действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы в октябре 2027 года в Кыргызстане состоится Второй глобальный горный саммит "Бишкек+25".

Вторым направлением стала инициатива по созданию специального международного трастового фонда для сохранения озера Иссык-Куль. Глава государства подчеркнул значение озера не только как национального достояния Кыргызстана, но и как важной части мирового природного и экологического наследия. Он подтвердил решение о выделении из государственного бюджета 10 млн долларов на создание фонда.

Третьим вопросом стало обсуждение подготовки новой Рамочной программы сотрудничества Кыргызстана и ООН на 2028–2032 годы в связи с завершением срока действия нынешней программы на 2023–2027 годы. Садыр Жапаров подчеркнул, что новый документ должен в полной мере учитывать национальные интересы Кыргызстана и долгосрочные цели его развития.

В свою очередь, Брайан Уильямс поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН и подтвердил приоритетность продвижения горной повестки в рамках деятельности организации.

Постоянный координатор ООН отметил экологическое значение Иссык-Куля для всего региона и положительно оценил решение Кыргызстана выделить государственные средства на создание специального трастового фонда. Он выразил готовность содействовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов из других источников для реализации данной инициативы.

Кроме того, Брайан Уильямс подтвердил готовность продолжить взаимодействие в целях развития экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства и продвижения принципов инклюзивности. Он также отметил, что деятельность, осуществляемая в регионах Кыргызстана, соответствует мандату организации.

В завершение встречи Садыр Жапаров подтвердил готовность государственных органов Кыргызстана к тесному взаимодействию со всеми структурами и специализированными учреждениями ООН, работающими в стране.

Президент пожелал Брайану Уильямсу успехов в его деятельности и выразил уверенность в дальнейшем укреплении конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества Кыргызстана с ООН.