Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов обратился к гражданам и руководителям государственных и муниципальных органов в связи с предстоящим завершением срока сбора подписей в поддержку кандидатов на пост главы государства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Недавно Глава государства Садыр Жапаров обратился к гражданам в связи с предстоящими выборами, призвав создать условия для участия всех кандидатов в выборах посредством приложения "Тундук".

В свою очередь, лица, намеренные баллотироваться на пост Президента, также обращаются к гражданам с аналогичными призывами. В связи с тем, что до окончания срока сбора подписей остается совсем немного времени, хотел бы еще раз остановиться на важности данного вопроса.

До 8 декабря каждый гражданин может через приложение "Тундук" поддержать и поставить свою подпись не за одного, а за нескольких кандидатов.

Это не голосование, а одно из предусмотренных законом условий для допуска кандидатов к участию в выборах.

Отдельно обращаюсь к руководителям государственных и муниципальных органов.

Прошу вас довести до своих сотрудников и коллег достоверную информацию о порядке сбора подписей и создать условия для их активного участия в этом процессе.

В противном случае кандидаты, которым не удается собрать необходимые 30 тысяч подписей, могут политизировать этот вопрос и заявлять о том, что власть создает им препятствия.

В приложении "Тундук" никто не может препятствовать кандидатам.

Список граждан, поддержавших того или иного кандидата, не доступен никому, кроме самого кандидата. Давайте прекратим необоснованно критиковать власть и политизировать этот вопрос.

Выборы ведь являются неотъемлемой частью политической жизни нашей страны.

Давайте внесем свой вклад в то, чтобы они прошли честно, открыто и на конкурентной основе", -говорится в сообщении Алагозова.