В Центре семейной медицины (ЦСМ) № 1 в Бишкеке состоялось информационно-просветительское мероприятие в рамках кампании "Бирюзовый ноябрь". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По ее данным, мероприятие направлено на повышение осведомленности женщин о профилактике рака шейки матки и значении регулярного скрининга.

В нем приняли участие 40 пациенток ЦСМ № 1, семейные врачи, представители СМИ и организаторы.

В ходе медиа-брифинга и тематических презентаций были рассмотрены вопросы профилактики рака шейки матки, роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии заболевания и современных методов раннего выявления предраковых изменений.

Особое внимание уделили ВПЧ-ДНК-тестированию, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения в качестве предпочтительного метода первичного скрининга, а также важности прохождения обследования даже при отсутствии симптомов.

В рамках практической части мероприятия семейные врачи провели консультации по вопросам периодичности скрининга, интерпретации его результатов, дальнейшего обследования и маршрутизации пациенток.

Участницы смогли задать индивидуальные вопросы специалистам и ознакомиться с информационными материалами по профилактике и раннему выявлению заболевания.

В Минздраве напомнили, что рак шейки матки во многих случаях можно предотвратить благодаря вакцинации против ВПЧ, регулярному скринингу и своевременному лечению предраковых изменений.

Мероприятие организовано общественным фондом "Альянс планирования семьи" при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).