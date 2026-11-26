В мэрии Бишкека состоялась встреча первого заместителя мэра Кубанычбека Иманалиева с торговым представителем России в Кыргызстане Айдаром Гашигуллиным и начальником экономического отдела Торгового представительства РФ в КР Николаем Бабкиным. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, развитие городской инфраструктуры, благоустройство и возможности реализации совместных инициатив.

Кубанычбек Иманалиев рассказал о проводимых в Бишкеке работах по строительству и реконструкции дорог, озеленению и улучшению муниципальных услуг. Он отметил, что за последние годы увеличились объемы работ по развитию дорожной инфраструктуры.

Первый заместитель мэра также затронул вопрос обновления коммунальной техники, отметив, что муниципальные службы продолжают использовать технику российского и белорусского производства, которая хорошо зарекомендовала себя в работе.

Представители российской стороны отметили проведение в Бишкеке крупных международных мероприятий, в том числе концертов известных зарубежных артистов, способствующих развитию туризма. Они также обратили внимание на активную работу по озеленению столицы.

В ходе встречи представители российской стороны выразили желание в следующем году организовать высадку деревьев, приурочив инициативу к юбилейной дате. Они предложили определить подходящую территорию, высадить саженцы и в дальнейшем ухаживать за ними, а также провести субботник, чтобы внести свой вклад в благоустройство столицы.

Кубанычбек Иманалиев выразил заинтересованность в предложенной инициативе и отметил готовность к дальнейшему взаимодействию и реализации взаимовыгодных проектов.