В Кыргызстане отмечается прогресс в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции благодаря многолетнему сотрудничеству с правительством США, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и поддержке программы PEPFAR. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, результаты совместной работы за 2017–2026 годы были представлены на мероприятии, организованном Республиканским центром по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

За период сотрудничества доля людей, знающих свой ВИЧ-статус, увеличилась с 59% до 78%, охват антиретровирусной терапией – с 51% до 80%, а доля пациентов с подавленной вирусной нагрузкой выросла с 58% до 91%.

На площадках, поддерживаемых программой PEPFAR в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях, антиретровирусную терапию получают более 6 тысяч человек. При этом более чем у 97% пациентов достигнуто подавление вирусной нагрузки.

Существенные результаты достигнуты и в развитии лабораторной диагностики. В 2026 году референс-лаборатория прошла аккредитацию по международному стандарту ISO 15189, став первой аккредитованной лабораторией в Кыргызстане в области диагностики ВИЧ.

В рамках сотрудничества также проводилась работа по повышению квалификации медицинских работников, совершенствованию клинических протоколов и национальной нормативной базы.

Особое внимание уделяется сохранению достигнутых результатов и передаче накопленного опыта национальной системе здравоохранения. Подготовленные специалисты будут выступать наставниками и мастер-тренерами, передавая знания и практические навыки коллегам во всех регионах страны.

Эти вопросы стали центральными в ходе встречи, в которой приняли участие заместитель посла США в Кыргызстане Мэтью Хабиновски, директор CDC доктор Рамона Батия, представитель министерства Анара Мамбетисаева, а также медицинские специалисты из регионов страны.

В рамках мероприятия медицинским работникам из регионов вручили благодарственные письма от посольства США за вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией и развитие сотрудничества в сфере здравоохранения.

Участники выразили признательность правительству США, команде CDC, доктору Рамоне Батия и медицинским работникам за многолетнее партнерство и совместную работу, направленную на укрепление национальной системы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.