В школе № 23 Свердловского района Бишкека состоялось мероприятие "Зомбулуксуз дүйнө – коопсуз келечек" ("Мир без насилия – безопасное будущее") в рамках международной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие заместитель главы Свердловского района Айнура Арстамбекова, начальник районного управления образования Жыргал Абдыжапарова, психолог Психологического центра при мэрии Бишкека, а также социальные педагоги, классные руководители и учащиеся старших классов школ района.

Мероприятие направлено на формирование у детей и подростков неприятия насилия, воспитание взаимного уважения и создание безопасной образовательной среды.

В рамках мероприятия состоялась театрализованная постановка, подготовленная режиссером театра "Багыт" совместно с педагогами школ района. Центр детского творчества района также представил концертную программу.

В мэрии отметили, что работа по профилактике насилия и буллинга, формированию культуры взаимного уважения и нетерпимости к любым проявлениям насилия проводится на постоянной основе.