Кыргызстан и Болгария обсудили возможности расширения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции на рынки Болгарии и Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, соответствующие вопросы рассмотрены в ходе встречи заместителя министра Асылбека Сатывалдиева с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в Кыргызстане Георги Воденски.

В частности, речь шла о перспективах расширения поставок сухофруктов, орехов и натурального меда.

Особое внимание стороны уделили вопросам сертификации продукции, соблюдения требований к ее импорту, а также налаживания прямых контактов с потенциальными болгарскими импортерами.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между профильными государственными органами и деловыми кругами двух стран, а также в практической проработке перспективных направлений кыргызско-болгарского сотрудничества.