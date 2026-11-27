Кыргызский футбольный союз (КФС) увеличил общий призовой фонд национальных клубных соревнований в 2026 году до 495 тысяч долларов США.

Наибольшая сумма выделена на чемпионат Кыргызстана среди клубов Высшей лиги - 220 тысяч долларов. Чемпион получил 100 тысяч долларов, серебряный призёр - 70 тысяч, бронзовый - 50 тысяч.

Призовой фонд Кубка Кыргызстана составил 70 тысяч долларов, Суперкубка - 50 тысяч, чемпионата среди дублирующих составов - 100 тысяч, Молодёжной лиги - 55 тысяч долларов.

Для сравнения, в 2024 году общий призовой фонд составлял 100 тысяч долларов, а в 2025 году - 230 тысяч долларов.

В 2026 году впервые предусмотрены денежные вознаграждения для участников чемпионатов среди дублирующих составов и Молодёжной лиги.

Инициатива КФС направлена на повышение престижа национальных турниров, усиление конкуренции и стимулирование развития футбольных клубов Кыргызстана.