Кыргызская профессиональная футбольная лига провела торжественную церемонию награждения лучших представителей отечественного футбола по итогам сезона 2026 года.

В ходе мероприятия были отмечены футболисты и тренеры Высшей, Молодёжной и Первой лиг, чемпионата среди дублирующих составов, а также представители клубов, СМИ и специалисты, внёсшие вклад в развитие кыргызстанского футбола.

Лучшим вратарём Молодёжной лиги признан Исхак Жангазиев из клуба "Илбирс", а награду лучшего тренера получил наставник "Дордоя" Замир Жумагулов.

Футболист "Дордоя" Актан Ишенбеков стал обладателем сразу двух индивидуальных наград, завоевав звания лучшего игрока и лучшего бомбардира Молодёжной лиги сезона 2026 года.