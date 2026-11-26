В ситуационном центре Государственной таможенной службы в рамках проекта "Открытый кабинет" представили суточную статистику перемещения грузов и транспорта за сутки. О работе площадки и данных на экранах рассказал начальник управления реализации проектов и упрощения процедур торговли ГТС Тимур Джакыпов.

​Судя по показателям с мониторов, за прошедшие сутки больше всего машин прошло через пункт пропуска "Достук" - 1 314 единиц (треть всего потока, включая импорт, экспорт и транзит). Далее следуют "Иркештам" (1 210 авто) и "Торугарт" (1 204), тогда как на "Бор-Добо" и "Бедель" в этот день движение не фиксировалось.

​По железной дороге за день перевезли 2 806 тонн грузов - это 44 вагона. При этом 82% пришлись на экспорт и 18% - на импорт, а основные объёмы прошли через "Кара-Суу ТЖ" и "Шамалды-Сай".

​Авиаперевозки за тот же день составили 50 тонн. Почти весь объём - 49,1 тонны - пришёлся на импорт, главным образом из Турции, а на экспорт ушло 0,9 тонны. В аэропорту "Ош" по данным на табло за этот день зафиксированы нулевые показатели по ГСМ и транспорту.

​Ситуационный центр ГТС представляет собой аналитическую и мониторинговую площадку для цифрового контроля таможенных процессов и перемещения грузов через границу в режиме онлайн. Он позволяет отслеживать транспорт и товары на пунктах пропуска, анализировать данные и оперативно координировать работу службы.