В Государственной таможенной службе нет системной коррупции. В этом заверил председатель ГТС Улан Кимсанов, отвечая на вопросы журналистов в рамках проекта "Открытый кабинет".

При этом он отметил, что утверждать о полном отсутствии коррупции было бы неправильно. По словам Кимсанова, борьба с этим явлением требует гораздо более серьезных и последовательных усилий, чем противодействие бандитизму. Одним из ключевых инструментов в этой работе он назвал цифровизацию.

"Я могу гарантировать, что в таможенной службе нет системной коррупции. Однако говорить о том, что коррупция полностью искоренена, было бы неправильно. Это сложная проблема, для решения которой необходим целый комплекс мер, в том числе цифровизация", - пояснил глава ГТС.