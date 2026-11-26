На российско-казахстанской границе проверка QR-кодов в рамках системы подтверждения ожидаемой поставки товаров занимает не более 30 секунд.

Об этом в ходе аппаратного совещания ГТС, прошедшего в формате видеоконференцсвязи в рамках проекта "Открытый кабинет", сообщил представитель таможенной службы Кыргызской Республики при Федеральной таможенной службе России, полковник Нурбек Джоошбеков.

По его словам, полная процедура прохождения границы, включая анализ документов, заезд и выезд автомобиля, занимает от пяти до десяти минут.

"Тем не менее до сих пор существуют случаи, когда перевозчики оформляют документы ненадлежащим образом. Данные грузы, к сожалению, разворачиваются", - сообщил он.

Среди типичных ошибок Нурбек Джоошбеков назвал нарушение последовательности прохождения контроля.

В настоящее время представительство проводит профилактическую работу с кыргызстанскими грузоотправителями и перевозчиками, следующими через российско-казахстанскую границу.

Участников внешнеэкономической деятельности призывают заблаговременно оформлять документы о предстоящей поставке товаров. Логистическим компаниям также разъясняют технологическую схему движения и алгоритм действий при прохождении границы.