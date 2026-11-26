Глава ГТС Улан Кимсанов в рамках проекта "Открытый кабинет" наглядно показал на слайдах, как изменилась растаможка автомобилей за последние годы и почему процедура теперь занимает минуты вместо часов. По его словам, перевод оформления в новый логистический хаб и цифровизация позволили убрать лишние барьеры.

"Сегодня 88% легковых авто проходят оформление меньше чем за 10 минут, а среднее время составляет около 3 минут. За десять лет путь участника ВЭД сократился больше чем вдвое по числу действий", - сказал он.

Как менялась растаможка машин

Главный таможенник страны напомнил, что раньше оформление авто для многих превращалось в долгий квест с очередями:

"В 2014 году на улице Чокана Валиханова, 1Б/1, работала небольшая площадка на 1,5 гектара, рассчитанная максимум на 200 машин в день. Чтобы пройти все процедуры, требовалось больше десяти шагов, поэтому главными спутниками водителей были долгие ожидания и очереди.

В 2024 году таможня переехала на Валиханова, 1/8а (напротив ГУОБДД). Территорию расширили до 5 гектаров, пропускная способность выросла до 300–600 автомобилей в сутки, а число этапов снизилось до девяти. Но машин стало так много, что хвосты из них начали перекрывать соседние городские улицы.

С сентября 2026 года пункт заработал на площадке СВХ "Силк Роуд Моторс" (Auto Hub), объединив ключевые процессы в единой системе. Поток транспорта ушёл с городских дорог внутрь хаба, мощность выросла до 700–1000 автомобилей в день, а оформление сократилось до четырёх шагов", - отметил он

Что упростилось для владельцев авто

Теперь, по словам главы ГТС, выгрузку, осмотр и идентификацию машины, закрытие транзита и оформление документов временного хранения теперь проводят без участия получателя - напрямую между таможней и складом. Углублённый досмотр включается только тогда, когда на него указывает система управления рисками.

Самому владельцу автомобиля остаётся пройти четыре базовых шага: