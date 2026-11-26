Сеть магазинов O!Store запускает масштабную осеннюю распродажу. С 25 по 30 ноября 2026 года включительно покупателей ждут специальные скидки на весь модельный ряд смартфонов, выгодные предложения на популярные аксессуары и эксклюзивные скидки до 75% в крупных торговых центрах Бишкека.

Что подготовили для покупателей в O!Store:

Скидки до 75% на смартфоны HONOR, Infinix и Vivo – от 1 900 сомов. Специальное предложение распространяется на определённые модели устройств. Акция действует только в семи филиалах сети O!Store в Бишкеке: ЦУМ, ГУМ, "Азия Молл", "Бишкек Парк", "Беш Сары Сити", "Дордой Плаза" и Vefa. Количество устройств ограничено, поэтому уточнить наличие конкретных моделей можно непосредственно у консультантов в указанных филиалах. Скидка 10% на весь модельный ряд смартфонов по всей стране. Скидки действуют во всех магазинах O!Store Кыргызстана на популярные флагманы и новинки, включая iPhone, Samsung S-серии и другие модели. Например, при покупке флагманского iPhone 18 Pro Max выгода составит до 10 000 сомов. Скидка 20% на аксессуары по всей стране. Предложение также доступно во всех филиалах сети в Кыргызстане и распространяется на полезные гаджеты стоимостью до 1 000 сомов: наушники, пауэрбанки, адаптеры питания, кабели и другие аксессуары для повседневного использования.

Успейте выгодно обновить смартфон или выбрать полезные подарки к приближающимся праздникам.

Подробности об условиях акции, адресах филиалов и наличии устройств можно уточнить в магазинах O!Store, на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

Заказать бесплатную доставку покупки от 1000 сомов по Бишкеку можно в приложении "Мой О!".

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