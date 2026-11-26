ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание экспедиторских услуг по перевозке золотосодержащего концентрата

№ Наименование Количество Место погрузки и выгрузки Срок приема документов 1 Перевозка золотосодержащего концентрата 330 00 СМТ 1) Ст. Кемин



2) Ст. Оскемен-1 По 09.12.2026 г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УС ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 9 декабря 2026 г.

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)