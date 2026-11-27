С 10 декабря 2026 года на трех пунктах учета товаров - "Ак-Тилек", "Ак-Жол" и "Чалдыбар" - прекратится выдача фитосанитарных сертификатов на сельскохозяйственную продукцию, предназначенную для экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Теперь экспортеры смогут проходить процедуры карантинного фитосанитарного контроля и получать соответствующие документы на территории логистического центра "БишкекТрансСервис" (БТС). Центр будет работать круглосуточно по адресу: город Бишкек, улица Кожевенная, 78 (Северная объездная дорога, район рынка "Дордой").

Как пояснили в ведомстве, изменения вводятся для повышения качества сертификации, усиления контроля за экспортируемой продукцией и сокращения числа уведомлений от уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза.

При этом на пунктах "Ак-Тилек", "Ак-Жол" и "Чалдыбар" карантинный фитосанитарный контроль продукции, ввозимой в Кыргызстан, продолжится в прежнем режиме. Участников внешнеэкономической деятельности просят учитывать новый порядок при планировании экспортных поставок и оформлении сопроводительных документов.