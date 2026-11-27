ОАО "Государственная страховая организация" по состоянию на 25 ноября 2026 года произвело страховые выплаты на общую сумму 5 млн 144 тыс. 41 сом. Об этом сообщает пресс-служба ГСО.
Средства перечислены по поступившим обращениям в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), страхования жилья и других видов полисов.
Выплаты распределились следующим образом:
Управление расследования и урегулирования страховых случаев - 4 млн 394 тыс. 847 сомов;
В компании отмечают, что продолжают работу по защите имущественных интересов граждан и юридических лиц, оперативному возмещению ущерба и повышению страховой культуры в стране.