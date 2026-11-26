ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг:

№ Наименование Требования Срок приема документов 1 Аренда склада

г. Кемин Площадь не менее 1000 кв.м., наличие ж/д тупика, складского и офисного помещения. Бокс для спецтехники. 09.12.2026 2 Аренда автокрана

г. Кемин Грузоподъемность: не менее 16 тонн.

Состояние: исправный, полностью укомплектованный. 09.12.2026

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи предоставить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УС ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 09 декабря 2026 г.

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)