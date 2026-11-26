ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг:
|№
|Наименование
|Требования
|Срок приема документов
|1
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Аренда склада
г. Кемин
|Площадь не менее 1000 кв.м., наличие ж/д тупика, складского и офисного помещения. Бокс для спецтехники.
|09.12.2026
|2
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Аренда автокрана
г. Кемин
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Грузоподъемность: не менее 16 тонн.
Состояние: исправный, полностью укомплектованный.
|09.12.2026
Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи предоставить в ОсОО "Алтынкен".
С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УС ОсОО "Алтынкен".
Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 09 декабря 2026 г.
Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)