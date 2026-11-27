В Кыргызстане 79% участниц пятого сезона программы наставничества "Женщины в бизнесе" увеличили объем продаж, повысили доходность и прибыльность своих компаний. По итогам сезона создано 64 новых рабочих места.

Программа реализуется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с FINCA Банком.

В пятый юбилейный сезон программы были отобраны 36 предпринимательниц из шести регионов Кыргызстана, представляющих сферы образования, пищевой и легкой промышленности, торговли, туризма и сельского хозяйства. В течение семи месяцев они работали над развитием своих компаний и совершенствованием управленческих навыков при поддержке опытных наставников.

До финала дошли 32 участницы, 29 из которых получили сертификаты об успешном прохождении программы.

По итогам пятого сезона 72% предпринимательниц расширили ассортимент продукции и отметили повышение узнаваемости своего бренда, 69% увеличили фонд заработной платы, 62% разработали регламенты бизнес-процессов, 55% сообщили о повышении потенциала сотрудников.

Кроме того, 24% участниц автоматизировали или улучшили бизнес-процессы, 21% внедрили инновации, 17% вышли на новые рынки, 14% привлекли финансирование для развития бизнеса, в том числе за счет собственных средств, кредитов и грантов. Положительное влияние программы на личностный рост отметили 90% предпринимательниц.

Региональный руководитель ЕБРР по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану Нодира Мансурова отметила, что наставничество является неотъемлемой частью программы "Женщины в бизнесе", которая сочетает финансовые инструменты через партнерские банки и нефинансовую поддержку, включая менторство, обучение и развитие управленческих компетенций.

"За пять лет менторская программа стала важной площадкой для развития женского предпринимательства в Кыргызстане. С 2019 года в ней приняли участие более 400 человек, включая 156 местных и 42 зарубежных наставника.

Благодаря полученным знаниям и экспертной поддержке участницы повысили устойчивость и эффективность бизнеса: 80% увеличили объем продаж, более 70% расширили ассортимент продукции, а 47% вышли на новые рынки. За весь период дополнительно создано 485 рабочих мест.

Мы рады видеть, как наши участницы укрепляют свои компании, создают новые рабочие места и вносят вклад в экономику страны. Для нас важно и дальше поддерживать женщин-предпринимателей, помогая им реализовывать свой потенциал и открывать новые возможности для роста", - сказала Нодира Мансурова.

Председатель правления FINCA Банка Махмуд Саидахматов подчеркнул важность комплексного подхода к развитию женского предпринимательства.

"Для FINCA Банка поддержка женского предпринимательства всегда была и остается одним из важных направлений работы. Для развития бизнеса нужны не только финансовые ресурсы, но и знания, опыт и профессиональное сопровождение. Именно поэтому такие программы имеют особую ценность. Благодаря менторству женщины получают новые возможности для роста, учатся друг у друга и увереннее идут к своим целям", - сказал Махмуд Саидахматов.

По итогам пятого сезона за наиболее эффективную работу и высокие результаты были отмечены три пары предпринимательниц и их наставниц:

- основательница кондитерской Bulo Мээрим Джумабекова и генеральный директор UNO Gelato Family Зухра Бабаджанова;

- основательница детского сада "Амина" Рыскуль Досматова и основательница детского сада "Умка Kids" Майрам Торобекова;

- основательница и генеральный директор консалтинговой компании EDUS Жайнагул Доолотбекова и сертифицированный консультант CMC®, тренер по финансам, коуч ICF для топ-менеджеров и команд Нураим Манапбаева.

Выпускница программы Мээрим Джумабекова рассказала, что благодаря работе с наставником ей удалось увеличить объем продаж в три раза.

"Поддержка организаторов и участниц программы наставничества придала уверенности в себе, а работа с ментором помогла значительно расширить бизнес-кругозор. Это действительно эффективный инструмент, который позволяет достичь конкретных результатов.

Благодаря программе мне удалось выстроить систему учета, оптимизировать расходы, проанализировать продуктовую линейку и сфокусироваться на оптовых продажах. Я получила международный опыт в сфере производства, заключила договоры с крупными партнерами, увеличила объем продаж в три раза, провела ребрендинг компании и зарегистрировала товарный знак. Еще одним важным событием стал переезд в новый цех", - поделилась предпринимательница.

Менторская программа реализуется в рамках нефинансовых услуг, предоставляемых по кредитной линии "Женщины в бизнесе" ЕБРР, совместно с FINCA Банком при поддержке Финансовой инициативы для женщин-предпринимателей (We-Fi) и правительства Швейцарии через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР.