Из 850 граждан, подавших документы для поступления на службу в таможенные органы Кыргызстана в 2025 году, отбор прошли 250 человек. Об этом журналистам сообщил председатель Государственной таможенной службы Улан Кимсанов в рамках проекта "Открытый кабинет: территория ответственности".

По его словам, одним из обязательных условий при поступлении на таможенную службу является сдача спортивных нормативов.

"Если кандидат не сдал нормативы по физической подготовке, он не допускается к следующему этапу отбора", - пояснил Кимсанов.

Глава ведомства отметил, что действующие сотрудники таможенных органов сдают спортивные нормативы дважды в год. Это требование распространяется и на руководящий состав ГТС.

Кроме того, в Учебно-специализированной таможне сотрудники проходят профессиональную подготовку по своим направлениям деятельности. Обучение проводится параллельно с внедрением цифровых систем и автоматизацией таможенных процессов.