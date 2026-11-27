В 2027 году все таможенные органы Кыргызстана могут перейти на новую систему электронного декларирования. Об этом журналистам сообщил национальный эксперт Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Нурлан Тоотаев в рамках проекта "Открытый кабинет: территория ответственности".

По его словам, в настоящее время новая система внедряется в пилотном режиме в таможне "Манас".

Параллельно проводится обучение сотрудников таможенных органов. Подготовка специалистов осуществляется поэтапно и охватывает северные и южные регионы республики.

Эксперт выразил надежду, что в 2027 году новая система будет внедрена во всех таможенных органах страны.