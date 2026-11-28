- Мы зашли в операционную при чрезмерно высоком риске. Пациентка поступила к нам в критическом состоянии, в состоянии полиорганной недостаточности, когда были нарушены функции всех жизненно важных органов. По оценке американской Ассоциации анестезиологов, в данном случае была даже не третья, а уже четвертая степень риска, - говорит анестезиолог Жаныбек Эркинбаев, рассказывая о недавней пациентке клиники - 50-летней Гульбарчын.

- Но зачем так рисковать? Случай-то практически безнадежный. Но тем не менее вы решаетесь на операции, которые других врачей заставляют опустить руки. Этот особый случай – не первый и, похоже, не последний. Что вами движет? - спрашиваю одного из ведущих хирургов в нашей стране Расула Султангазиева.

- Когда перед тобой пациент, чья жизнь без операции обречена на трагический конец, все сомнения отступают. Если есть хоть малейший шанс помочь человеку, а он всегда есть, мы выбираем борьбу. Каждая наша операция - это попытка спасти человека, продлить его жизнь, улучшить самочувствие. Не скрою, женщина могла умереть на операционном столе в любой момент почти шестичасовой операции. Но без операции она вскоре погибла бы в страшных муках, - ответил он.

- Главное - у нас все получилось, - произнес свою коронную фразу Жаныбек Сардалович.

Эта фраза давно стала чем-то вроде известной марки профессионального тандема ведущих врачей нашей страны - хирурга, доктора медицинских наук Расула Султангазиева и анестезиолога Жаныбека Эркинбаева. Коллеги считают их смелыми врачами, имея в виду их опыт, знания и уверенность четко действовать в любых форс-мажорных ситуациях.

- Когда у меня еще хватало сил, я просила родных найти именно этих врачей. Наверное, моя просьба была бы последней на этом свете, если бы меня, полуживую, не привезли к ним, - говорит мне Гульбарчын. – Мои близкие потом рассказали, что едва не кинулись на шею Расулу Абалиевичу от радости, когда нашли его.

Как пояснил сам Султангазиев, он оперировал эту пациентку лет шесть назад по поводу аппендикулярного инфильтрата – одного из осложнений острого аппендицита, когда воспалительный процесс, начавшийся с аппендикса, распространился на расположенные рядом структуры.

- Ситуация тогда тоже требовала экстренного вмешательства, уже развивалась интоксикация, состояние пациентки быстро ухудшалось, - вспоминает хирург. – Операция прошла удачно. И вот через столько лет мы встретились снова.

По словам больной, в августе этого года у нее начались сильные схваткообразные боли в животе. Обследование на УЗИ выявило опухолевидное образование в кишечнике. Она приехала в больницу, к доктору Султангазиеву, но он там уже не работал. Гульбарчын предложили прооперироваться в этой больнице, и она согласилась, о чем теперь очень сильно жалеет.

- Если бы тогда мы нашли Расула Абалиевича, то мне не пришлось бы перенести столько мучений и страданий после двух операций, после которых меня с того света вернули Султангазиев и Эркинбаев, - говорит Гульбарчын.

Судя по истории ее болезни, женщине убрали образование в кишечнике и сформировали анастомоз, но на восьмые сутки он "сдался", то есть швы разошлись. Гульбарчын страдает сахарным диабетом, и оперировать таких больных действительно непросто: есть риск, говоря медицинским языком, несостоятельности швов. В тяжелом состоянии, без сознания больную срочно перевели в хирургический центр и прооперировали. Хирурги вывели наружу конец толстой кишки и конец тонкой по обе стороны живота. А так как толстая кишка полностью была исключена из работы, то кишечное содержимое не проходило обычный путь, а должно было выходить через тонкую кишку в специальный приёмник.

Но через некоторое время швы опять не удержались, и кишечное содержимое стало поступать не в калоприемник, а уходило под кожу. В результате она воспалилась, образовалась флегмона с множественными свищами. От кожи практически ничего не осталось. У Гульбарчын началась тяжелейшая интоксикация организма.

- Катастрофа в брюшной полости, естественно, вызвала сбои в работе всех систем - сердечно-сосудистой, мочевыделительной, отказывали почки и печень, давление практически не определялось – 40/0. Все это спровоцировало нехватку циркулирующей крови. Низкая гемодинамика, интоксикация организма всегда сопровождаются учащенным сердцебиением, пульс был до 140 ударов, сердце могло не выдержать нагрузки и остановиться. Состояние было жизнеугрожающим, - пояснил Жаныбек Сардалович.

Одним словом, пациентка была на грани фола. Расул Абалиевич не раз подчеркивал, что, решаясь в таких ситуациях на рискованную и тяжелую операцию, он полагается не только на свои силы и опыт, но и на свою команду.

- Тут очень важна командная работа, работа анестезиолога, ассистента, медицинских сестер. А команда в операционной у нас сплоченная. Это придает нам всем уверенность, это - колоссальное снижение риска.

Во время этой операции у нас не было другого выхода, как закрыть стомы и сформировать естественный анастомоз – соединить толстую кишку с тонкой и поставить сетку на переднюю брюшную стенку, так как у больной образовалась еще и грыжа, - поясняет Расул Абалиевич. – Почти шесть часов мы устраняли катастрофу, и все у нас, как часто говорит мой коллега, получилось.

Гульбарчын ходит сама на перевязки, начала есть, уровень сахара держится в допустимых пределах, а самое главное – швы держатся, кишечник работает.

- Я просила Аллаха помочь мне найти этих врачей, которые подарили мне вторую жизнь. Теперь я прошу его послать им самим здоровья. Они столько добра приносят людям, - пожелала Гульбарчын своим спасителям.

Родился в рубашке… от врачей

Мы с Расулом Абалиевичем уже выходили из палаты Гульбарчын, когда встретили пожилого мужчину, шедшего нам навстречу в сопровождении родственницы. Он поднял руку, приветствуя доктора.

- Этот аксакал вообще уникальный у нас пациент, - сказал мне Расул Абалиевич, отвечая на дружеское приветствие своего пациента. – С разными "сюрпризами" я сталкивался в своей практике, но этот случай действительно исключительный, в такое трудно даже поверить – воспаленный лопнувший аппендикс мы обнаружили… в семенном канатике мужчины.

Как рассказал Султангазиев, 76-летний аксакал два дня терпел внезапно появившуюся боль внизу живота, а когда она стала нестерпимой, его привезли к ним в клинику с огромной шишкой, выступающей внизу живота.

- По всем признакам произошло ущемление паховой грыжи. Это острое состояние, которое грозит тяжёлыми осложнениями, поэтому требует срочной помощи. О чем я сказал родственникам, - пояснил хирург. – И мы взяли больного на операцию.

Надо ли говорить, что все экстренные операции требуют от хирурга высокого профессионализма! А с учетом возраста пациента, который перенес в придачу два инсульта, она сильно повышала еще и анестезиологический риск. Но впереди врачей и вовсе ждал форс-мажор.

- Я сделал разрез, и зловонный запах гноя заполнил операционную. Семенной канатик, который у взрослых мужчин в норме бывает тоненьким – до двух с половиной сантиметров, был сильно увеличен и воспален. Когда вскрыли его, глазам своим не поверили. В нем находился… аппендикс, который нагноился и лопнул. Червеобразный отросток мог попасть в него, по нашему мнению, только через грыжевой мешок. Из-за гнойного воспаления участки окружающих тканей погибли. Еще день и спасти аксакала было бы уже невозможно: гной пошел в брюшную полость. Мы вовремя успели, - говорит Расул Абалиевич.

- Ата в рубашке родился, - сказала мне родственница пациента. – Но эту рубашку подарили ему Расул Абалиевич и Жаныбек Сардалович, - добавила она.