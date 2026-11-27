В спортивном комплексе Кыргызского футбольного союза (КФС) состоялась образовательная программа, посвящённая эпосу "Манас", в которой приняли участие сотрудники КФС и подведомственных футбольных организаций.

Мероприятие, инициированное Национальной академией "Манас", было организовано в рамках реализации указов президента, направленных на сохранение и популяризацию национального культурного и духовного наследия Кыргызстана.

В рамках программы участники прослушали лекции об эпосе "Манас", посмотрели документальные фильмы, подготовленные академией, а также ознакомились с деятельностью иммерсивных музеев.

Инициатива направлена на укрепление национального самосознания, популяризацию культурных ценностей и повышение интереса к историческому и духовному наследию Кыргызстана среди представителей футбольного сообщества.