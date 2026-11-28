Льюис Хэмилтон призвал "Феррари" определиться с приоритетами среди пилотов после столкновения с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Лас-Вегаса.

Инцидент произошёл за 12 кругов до финиша, когда Леклер допустил контакт с Хэмилтоном при попытке обгона. После гонки семикратный чемпион мира заявил, что руководству команды необходимо выработать чёткую стратегию распределения ролей между гонщиками.

Ожидается, что руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр проведёт встречу с обоими пилотами, чтобы обсудить произошедшее и снизить нарастающую напряжённость внутри коллектива.

Тем временем с 2030 года Формулу-1 могут ожидать серьёзные изменения технического регламента. Среди обсуждаемых предложений - переход на 2,1-литровые турбированные двигатели V8, работающие на экологически устойчивом топливе, а также ограничение числа клиентских команд для мотористов.