За девять месяцев 2026 года в Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана поступило 74 обращения инвесторов. Они касались вопросов предоставления земельных участков, судебных разбирательств, налогообложения, исполнения договорных обязательств и других проблем. Об этом 27 ноября сообщил председатель Кабинета министров - руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев на открытом диалоге "Инвестиционный вектор: государство и бизнес".

По его словам, агентство намерено работать с такими обращениями совместно с Генеральной прокуратурой. В рамках форума Национальное агентство по инвестициям и Генпрокуратура подписали соглашение о сотрудничестве.

Касымалиев также отметил, что в этом году в инвестиционном диалоге впервые участвуют Верховный суд и Генеральная прокуратура. Это позволит обсудить вопросы защиты частной собственности и прав инвесторов.

"Для инвестора важны безопасность капитала, неприкосновенность частной собственности, исполнение договоров и справедливая судебная защита. Каждый инвестор должен иметь возможность составить бизнес-план на 5 и 20 лет", - подчеркнул глава Кабмина.

Инвестиционные соглашения и экономический рост

По словам Адылбека Касымалиева, за последние три года подписано 88 инвестиционных соглашений на общую сумму $10,8 млрд.

Разработанный по инициативе президента законопроект предусматривает ежегодное увеличение прямых иностранных инвестиций на 20 процентов.

Глава Кабмина также привёл экономические показатели. За десять месяцев 2026 года ВВП Кыргызстана составил 1 трлн 866,4 млрд сомов, увеличившись на 10,5 процента. Объём инвестиций в основной капитал за этот период достиг 422,9 млрд сомов.

Импортозамещение как направление для инвестиций

Отдельно Касымалиев обратил внимание на возможности локализации производства и импортозамещения.

По его словам, за восемь месяцев 2026 года импорт ряда товаров превысил показатели за весь 2020 год. В частности, импорт лекарственных средств за этот период составил $198 млн. Глава Кабмина считает, что такие показатели свидетельствуют о значительном потенциале для организации собственного производства.

Среди приоритетных направлений для привлечения инвестиций он назвал перерабатывающую промышленность, энергетику, агротехнологии, финансовые технологии, услуги по обработке данных и туризм с высокой добавленной стоимостью.

Касымалиев также напомнил, что базовые ставки налога на прибыль и подоходного налога в Кыргызстане составляют 10 процентов, а НДС - 12 процентов.