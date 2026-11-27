Генеральная прокуратура Кыргызстана внедряет и совершенствует цифровые системы, призванные предотвращать незаконные проверки предпринимателей. Об этом 27 ноября сообщил заместитель генерального прокурора Нурбек Каимов на открытом диалоге "Инвестиционный вектор: государство и бизнес" в Бишкеке.

По его словам, основная задача новых систем - не допускать неправомерного вмешательства в деятельность бизнеса, своевременно реагировать на нарушения законодательства и защищать права предпринимателей.

Каимов отметил, что органы прокуратуры принимают меры в случаях незаконных проверок, необоснованного возбуждения уголовных дел, незаконных задержаний и злоупотребления служебным положением в отношении представителей бизнеса.

"Задача государственных органов - не мешать работе бизнеса, который соблюдает закон, добросовестно работает и вносит вклад в экономику страны", - подчеркнул замгенпрокурора.

По его словам, в Генеральной прокуратуре созданы специальные подразделения по защите прав предпринимателей.

Отдельно на форуме Генпрокуратура и Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве.

Как ранее сообщил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев, в рамках этого взаимодействия Национальное агентство по инвестициям будет совместно с Генпрокуратурой рассматривать обращения инвесторов, касающиеся земельных, судебных, налоговых и других вопросов.