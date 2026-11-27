В Париже 25-26 ноября состоялось пленарное заседание Антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для стран Восточной Европы и Центральной Азии с участием делегации Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, делегацию Кыргызстана возглавил заместитель генерального прокурора Залкар Акназаров. В ее состав вошли представители Администрации президента и Генеральной прокуратуры. В заседании также приняла участие директор Центральноазиатского института исследования проблем коррупции и отмывания доходов Эркайым Мамбеталиева.

Участники заседания обсудили приоритетные направления антикоррупционного сотрудничества на 2027-2030 годы и совершенствование методологии мониторинга.

Кыргызская сторона отметила важность запланированной на 2027 год очередной оценки того, как рекомендации ОЭСР учтены в национальном законодательстве и реализуются на практике.

Кроме того, представителей Антикоррупционной сети ОЭСР пригласили на Международный антикоррупционный форум, который состоится 9 декабря 2026 года в Бишкеке.

На встрече с представителем ОЭСР Элоди Бет обсуждались вопросы подготовки к предстоящей оценке, экспертной поддержки мер по предупреждению коррупции и участия Генеральной прокуратуры в работе Сети правоохранительных органов ОЭСР.

На встрече с руководителем Международной антикоррупционной академии Драго Косом обсудили возможности повышения квалификации работников органов прокуратуры и обмена профессиональным опытом.

Встречи были направлены на укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции и совершенствование национальных механизмов ее предупреждения.