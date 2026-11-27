В Бишкеке 2 декабря состоится XVII театральный фестиваль "Русская премьера", посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Участниками фестиваля станут школьные театральные коллективы Кыргызстана. Юные артисты представят постановки по произведениям Салтыкова-Щедрина, а также классической и современной драматургии.

Фестиваль пройдет на малой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. Начало в 10:30. Вход свободный.

Мероприятие направлено на поддержку школьного театрального творчества, развитие интереса молодежи к русской литературе и театральному искусству.

Организаторами выступают общественный фонд "Мы – соотечественники" и Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова при поддержке Россотрудничества.